Fatih Terim'den yönetime flaş talep! "Yetersiz..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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'den yönetime flaş talep! "Yetersiz..."

Fatih Terim'den yönetime flaş talep! "Yetersiz..."

Bu sezon ligin ilk 26 haftasında topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan şampiyonluğun en büyük adaylarından biri... Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, 12 Haziran'da başlayacak olan için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, tecrübeli hoca 'den yönetime flaş bir talep geldi. İşte detaylar...

'e corona virüsü arası verilmeden önce son 10 maçında sekiz galibiyet iki de beraberlik alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adam atan , kalan sekiz haftayı en az kayıpla atlatıp ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Oyuncularını lige en iyi şekilde hazırlamak için idman programlarını ayarlayan , saha dışı faktörleri de göz ardı etmiyor.

Tecrübeli Hoca ligin geri kalanının yaz sıcağında oynanacak olmasından dolayı 'da yaklaşık bir haftalık kamp planlıyor. Futbolcuların hem fiziksel hem de mental olarak lige hazırlanması için 'steril' bir ortam isteyen Terim, yöneticilerden sadece takımın konaklayacağı, saha ve salon çalışmalarını yapabilecekleri bir otel bulmalarını istedi.

FLORYA YETERSİZ
Kamp için Florya'nın fiziki şartlarının yetersiz oluşu, her oyuncunun tek odada kalma imkanının bulunmaması üzerine kampın Antalya'da yapılması fikri ağırlık kazandı. Tesis çalışanlarının eve gidip gelmesi, dışarıyla temasının olması da bu kararın alınmasında etkili oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular son dönemde girdiği periyodik Covid-19 testine bu hafta içinde tekrar tabi tutulacak.

Sıkıntılı bir sonuca rastlanmazsa ve belirlenen kriterlerde bir otel bulunması durumunda takım lig öncesi bir hafta kampa girecek. Sarı-kırmızılılar, bu durumda deplasmanına direkt Antalya'dan gidecek. Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Terim "Şampiyonluk için artık son viraja giriyoruz. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

  1. 03.06.2020
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