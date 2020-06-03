İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'i

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından, Süper Lig için başlama tarihi 12 Haziran olarak belirlenmişti. Bu gelişme sonrası antrenmanlarına hız veren kulüplerden Galatasaray, kalan 8 maçta hata yapmak istemezken, sarı-kırmızılılar aranın ardından ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in ilk 11'i de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel ilk 11'i...
3 Haziran 2020 Çarşamba 13:05
Güncelleme: 03.06.2020 13:38
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Süper Lig'de başlangıç tarihi için 12 Haziran kararı verilmesi sonrası, Galatasaray hazırıklarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk mücadelesine 14 Haziran günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.
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Verilen aranın ardından lige başlanmasına az bir süre kala ilk 11 denemelerini sıklaştıran tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı.
KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK
Tecrübeli çalıştırıcı liglere ara verilmeden önce üst üste galibiyet alan kadroda değişikliğe gitmemeyi planlıyor. Terim hücum hattındaki üçlüyü de bozmayacağı düşünülüyor.
Geri hatta da herhangi bir değişiklik yapmaması beklenen tecrübeli çalıştırıcı Marcao ve Donk ikilisini sahaya sürmesi bekleniyor.
RAPOR OLUMLU! Salgın döneminde evden çalışan sarı-kırmızılı futbolcuların son durumu için Terim olumlu rapor verdi. Gerçekleştirilen testler sonrası takımın sonuçları hocayı oldukça memnun etti.