İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi muhtemel 11'i

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından, Süper Lig için başlama tarihi 12 Haziran olarak belirlenmişti. Bu gelişme sonrası antrenmanlarına hız veren kulüplerden Galatasaray, kalan 8 maçta hata yapmak istemezken, sarı-kırmızılılar aranın ardından ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in ilk 11'i de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel ilk 11'i...