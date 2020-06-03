Jesse Sekidika Terim'in gözüne girdi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Gönderilmesi gündemdeydi! İdmanda Terim'in gözüne girdi

Terim'in gözüne girdi!

Jesse Sekidika Terim'in gözüne girdi!

'da gelecek sezon düzenli forma giyebileceği bir ekibinde kiralanması gündemde olan 'nın antrenmanlarda gösterdiği performans 'i memnun etti.

'da, devre arası döneminde 'dan alınan genç futbolcu lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.

Takvim'de yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika, 'in de gözüne girmeyi başardı.

23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda, düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi.



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  1. 03.06.2020
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