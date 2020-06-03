Jesse Sekidika Terim'in gözüne girdi!
Galatasaray'da gelecek sezon düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibinde kiralanması gündemde olan Jesse Sekidika'nın antrenmanlarda gösterdiği performans teknik direktör Fatih Terim'i memnun etti.
Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Eskişehirspor'dan alınan genç futbolcu Jesse Sekidika lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.
Takvim'de yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika, teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.
23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda, düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi.
- 03.06.2020
- Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! İmza tarihi...
- Son dakika corona virüsü haberleri: İstanbul'da tehlike sürüyor! Ara sokakları kullanmayın
- Süper Lig ekibinden Karius sürprizi! Teklif yapıldı
- Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...
- Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jesse Sekidika Terim'in gözüne girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.