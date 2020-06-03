Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray'da, kiralık oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Bu yıldızlar için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılıların imdadına ise o isim yetişti. İşte transferin detayları...

3 Haziran 2020 Çarşamba 09:00 Güncelleme: 03.06.2020 09:00
Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Kiralık oyuncularından Florin Andone ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Henry Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmalarını istediği bu 3 oyuncu için kulüplerinin 10 milyon Euro üzerinde bonservis talebi söz konusu...

Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Finansal Fair Play (FFP) yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılıların imdadına ise o isim yetişti.

Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Sabah'ta yer alan habere göre Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili haberler çıksa da yaz transfer döneminde Galatasaray'a en çok parayı kazandırma potansiyeline Marcao sahip. İşte detaylar...

Galatasaray'ın imdadına yetişti! 10 milyon Euro...

Sezon başında Marcao'yu isteyen ve 12 milyon Euro ödemeye hazır olan Atalanta, Galatasaray'ın "20 milyon Euro isteriz" cevabı sonrası transferden çekilmişti.

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