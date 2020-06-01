Levent Tüzemen: Favori Galatasaray

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor deplasmanında nasıl bir performans bekliyorsunuz?



Galatasaray'da yabancı oyuncuların hiçbiri ülkelerine gitmedi. Muslera'dan Falcao'ya kadar tüm yabancılar pandemi dönemini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Bunun takım ruhunu koruma adına önemli olduğunu düşünüyorum. Yerli ve yabancı oyuncular antrenmanlar başlamadan önce fizik yapılarını güçlendirmek için çalışmalarını evde sürdürdüler. Florya'da oturan oyuncular ise tesislerde bireysel antrenman bile yaptılar.

Eğer Galatasaraylı oyuncular zihinsel bir şüphe içinde olmazlar ve ikinci yarıda gösterdikleri performansı sahaya yansıtırlarsa zirve yarışının favorisi olurlar.



Şampiyonluk şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Zirvedeki 4 takım içerisinde en zorlu fikstür Galatasaray ve Trabzonspor'a ait. Sivasspor ve Başakşehir'in maçları kolay görünüyor. Ancak Galatasaray'ın başta hocası Fatih Terim olmak üzere bu zorlu dönemleri iyi tanıdığı biliyorum. Son iki şampiyonlukta da Galatasaray'ın bu son 8 haftadaki gibi zorlu bir fikstürü vardı. Şampiyonluk yaşamış oyuncuların fazlalığı ile Terim gibi dev bir tecrübenin bu maçlarda nasıl bir strateji ortaya konacağını iyi bilmesi avantaj. Galatasaray için şampiyonluk formülü belli: 8'de 8 yap, kupayı kaldır ....



Yabancı kontenjanı doğru buluyor musunuz?

Türkiye olarak yabancı oyuncu tercihlerimizi bir türlü rayına oturtamadık.

Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yabancı konusunda bu kadar çok değişiklik yaşayan yok. Her federasyon yap-boz tahtası gibi sürekli yabancı sayısı üzerinde oynuyor. Ya tamamen serbest bırakacaksınız ya da belirli bir sayı sabit tutup, uzun süre arkasında duracaksınız.

Anadolu kulüplerinin çoğu yabancı oyuncunun kısıtlanmasına karşı geliyor. Çünkü ucuza yabancı alabiliyorlar. Meydan tamamen yerli oyunculara kaldığında da ortam astarı yüzünden pahalı oluyor. Cuma günü Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptım. Yabancı konusunda söyleşimizde Nihat başkan, gönlündeki tercihi bana şöyle açıkladı: "12 yabancıdan yanayım. 8'i sahada, 2'si kulübede, 2'si de tribünde olacak." Ben bir gazeteci olarak tribünde oturacak yabancıya verilen paralara acıyorum. Nihat başkana da bu fikrimi ilettim. Başkan da bana, "Çok haklısın. Tribünde oturan oyuncu neden para alsın?

Bunu revize edeceğim" dedi. Yani yabancı oyuncuyu tribünde oturmak müsriflik olur.



Maçların seyircisiz oynanacak olması takımları nasıl etkiler?

Seyircisiz oynamak meyvesiz ağaca benzer. Zirvedeki 4 takımın 3'ü seyirci gücünden faydalanan ekipler. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor, seyircisiyle coşan ve coşturan oyunlar oynuyorlar.

Seyircisiz ortam Başakşehir'in zirve yarışını rahat sürdürmesini sağlar. Okan Buruk ve öğrencilerinin sezon başından bu yana Avrupa maçları hariç ligde topladıkları seyirci sayısı; Galatasaray ve Trabzonspor'un bir maçta topladığı seyirci sayısını geçemez. Ancak yarışta neden Galatasaray favori?

Çünkü 3 teknik adamın da şampiyonluk yarışları yok. Ama Fatih Terim'in son iki senesi bile şampiyonlukla kapandı.

Stresi, baskıyı kaldırabilecek takım ipi göğüsleyecektir.



Gelecek sezon öncesi Galatasaray nasıl bir transfer politikası izlemeli?

Yabancılar atalım, yerlileri alalım politikası şeklinde transfer yapılmaz, yapılmamalı.

Galatasaray'ın birçok oyuncuyla kiralık sözleşmesi var. Ayrıca sezon sonunda sözleşmeleri biten yabancı oyuncuları var.

Galatasaray yönetiminin ve Fatih Terim'in bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelmelerini doğru buluyorum. Galatasaray, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç gibi oyunculara bonservis ödemek zorunda kalsaydı Sivasspor fahiş bir bedel belirlerdi.

Büyük kulüpler başta olmak üzere artık tüm kulüpler bonservis bedeli düşük ya da bonservisi olmayan oyunculara yönelecektir.

Fatih Terim'in geniş bir listesi var. Belirlediği oyuncuların bonservisleri ya yok ya da çok düşük. Lig bitince transfer tablosu da netleşir