Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Al Nassr, 10 milyon Euro bonservis istenen Sofiane Feghouli için indirim bekliyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime Feghouli ile ilgili flaş bir rapor sundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

1 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

Galatasaray ile Al Nassr'ın Sofiane Feghouli için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.

Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Galatasaray cephesinin indirime hiç niyeti yok.

Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

RAPOR VERDİ

Sabah'ın haberine göre; İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarı kırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.

Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...

FEGHOULI

101 MAÇ
26 GOL
22 ASİST

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA