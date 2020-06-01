Fatih Terim'den yönetime flaş rapor! Sofiane Feghouli...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Al Nassr, 10 milyon Euro bonservis istenen Sofiane Feghouli için indirim bekliyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime Feghouli ile ilgili flaş bir rapor sundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
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Galatasaray ile Al Nassr'ın Sofiane Feghouli için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı...
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Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.
Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Galatasaray cephesinin indirime hiç niyeti yok.
RAPOR VERDİ
Sabah'ın haberine göre; İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti. Bu nedenle sarı kırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında.