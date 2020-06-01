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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Quaresma el yakıyor

Quaresma el yakıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en beğendiği genç oyunculardan olan kulübü 'la sözleşme yeniledi. Portekiz kulübü, yıldız ismin sözleşmesine 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en beğendiği genç oyunculardan olan kulübü 'la sözleşme yeniledi. İnter, Milan, ve Leipzig'in dışında Galatasaray'ın da izleme listesinde olan 18 yaşındaki Quaresma'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Sporting Lizbon, 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koydu.
  1. 1.6.2020
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