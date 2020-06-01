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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Kiralıklar imzayı attı

Kiralıklar imzayı attı

Sarı-kırmızılı yönetim 'nın getirdiği; "'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim 'nın getirdiği; "'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi. Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.
  1. 1.6.2020
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