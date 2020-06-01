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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Tek düşüncesi şampiyonluk

Tek düşüncesi şampiyonluk

'dan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu  , bu aşamada sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

'ın yıldız golcüsü , bu aşamada sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sarı-kırmızılı takıma uyum sağladığını belirten futbolcu, "Ailece burada mutluyuz. Galatasaray'da kupalar kaldıracağım. Bunun için geldim. düşünmüyorum tamamen şampiyonluğa odaklandım" diye konuştu.
  1. 1.6.2020
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