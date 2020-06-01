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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Milli oyuncular çoğalacak

Milli oyuncular çoğalacak

Yenı sezonda kadrosundaki yerli kalitesini yükseltecek böylece olası yabancı sınırlamasına önlem almış olacak.

Yenı sezonda kadrosundaki yerli kalitesini yükseltecek böylece olası yabancı sınırlamasına önlem almış olacak. Sarı- kırmızılılarda son dönemde sadece , A Milli Takım'a çağrılıyordu. Form tutmaya başlayan Akbaba, yeni transferler Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın da 2021 yazında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda aday kadroda olacakları öngörülüyor. Eski yıllarda olduğu gibi Galatasaray yine domine edecek gibi görünüyor.
  1. 1.6.2020
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