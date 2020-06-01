Protokol yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Protokol yok

Protokol yok

Protokol yok

Kılınç ve 'ın gelecek sezon forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi.

Kılınç ve 'ın gelecek sezon forması giymesine kesin gözüyle bakılırken taraflar arasında herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, ligin devam etmesi nedeniyle böyle bir girişimde bulunmadığı ve sadece söz aldığı öğrenildi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Protokol yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA