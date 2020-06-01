Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmana kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile süren idmanın, dayanıklılık çalışmasının ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı bildirildi.
Akşam antrenmanının ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı.
İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 21:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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