Oğulcan iddialı geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Oğulcan iddialı geliyor

Oğulcan iddialı geliyor

Oğulcan iddialı geliyor

Ç. Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve forması giymeye hazırlanan kendisine güveniyor.

Ç. Rize ile sözleşmesinin sonuna gelen ve forması giymeye hazırlanan kendisine güveniyor. Sarı- kırmızılı ekipte ciddi rakipleri bulunan ancak bundan çekinmeyen genç oyuncunun yakın çevresine, "Hedefim Galatasaray'ın birinci forveti olmak. 'a kulübede beklemeye gitmiyorum" dediği öğrenildi. 24 yaşındaik Oğulcan bu sezon ile 20 maça çıktı, 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğulcan iddialı geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA