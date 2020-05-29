Elit ligde iki Türk takımı

KPMG Football Benchmark'ın her yıl yayınlanan Avrupa Ligi Raporu'nun bu yıl yaptığı değerlendirme raporu yayınlandı. Avrupa'da mücadele eden 32 elit kulübün karlılık, popülerlik, sportif potansiyel, yayın hakları ve stadyumları gibi parametreleri inceleyerek yaklaşık piyasa değerlerinin belirlendiği araştırmada bu yıl Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı. Yayınlanan raporda, Galatasaray 366 milyon euroluk değeriyle 27. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 310 milyon euroluk değeriyle 31. sırada kendine yer buldu. Türkiye'nin 3 büyük takımı arasında yer alan Fenerbahçe ise listeye giremedi.

CİMBOM İŞLETME DEĞERİ İLE ZİRVEDE

KPMG Football Benchmark'ın listesinde, geçtiğimiz yıla göre işletme oranı yüzdesel olarak en fazla artan kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp yüzde 49'luk büyümeyle işletme değeri alanında 32 elit takım arasında zirvede yer aldı. Beşiktaş ise geçtiğimiz yıla göre değerinde yüzde 19 kayıp yaşadı

REAL MADRID LİDER

KPMG'NIN yayınladığı raporda listenin başında 3 milyar 478 milyon euroluk değeriyle Real Madrid yer alırken, Manchester United 3 milyar 342 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Onu Barcelona takip etti.