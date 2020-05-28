PSG ile el sıkıştı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in Paris Saint Germain'e transferi an meselesi... Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto, Brezilyalı futbolcunun transferi için PSG ile anlaştı. Telles'in bonservis bedelinin 25 milyon euro olacağı konuşuluyor. Satış bu şekilde gerçekleşirse, sonraki satış karından yüzde 10 alma hakkı bulunan Galatasaray'ın kasasına 1.85 milyon euro girecek. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.