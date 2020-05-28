PSG ile el sıkıştı
Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in Paris Saint Germain'e transferi an meselesi...
Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in Paris Saint Germain'e transferi an meselesi... Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto, Brezilyalı futbolcunun transferi için PSG ile anlaştı. Telles'in bonservis bedelinin 25 milyon euro olacağı konuşuluyor. Satış bu şekilde gerçekleşirse, sonraki satış karından yüzde 10 alma hakkı bulunan Galatasaray'ın kasasına 1.85 milyon euro girecek. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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