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28 Mayıs 2020, Perşembe
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ile el sıkıştı

PSG ile el sıkıştı

'ın eski futbolcularından 'in 'e transferi an meselesi...

'ın eski futbolcularından 'in 'e transferi an meselesi... Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto, Brezilyalı futbolcunun transferi için ile anlaştı. Telles'in bonservis bedelinin 25 milyon euro olacağı konuşuluyor. Satış bu şekilde gerçekleşirse, sonraki satış karından yüzde 10 alma hakkı bulunan Galatasaray'ın kasasına 1.85 milyon euro girecek. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

  1. 28.5.2020
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