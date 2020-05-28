Muslera: Burak tehlikeli - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Muslera: Burak tehlikeli

Muslera: Burak tehlikeli

Muslera: Burak tehlikeli

Özel açıklamalar yapan Muslera, ’de en çok Beşiktaşlı golcüden çekindiğini söyledi. Gün içinde en çok kullandığı Türkçe kelimelerin, “Maşallah, babacım, hadi abi” olduğunu kaydetti.

'ın başarılı file bekçisi , Selfycom'un İnstagram yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, 'de en çok çekindiği forvetin olduğunu söyledi. Başarılı kaleci, soru üzerine, "'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da... Dünyada ise Messi... Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz" ifadesini kullandı.

İşte Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Muslera'nın takipçilerin sorularına verdiği samimi yanıtlar:

En unutmadığın kurtarışın hangisi?

Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.

Bu süreçte en çok neyi özledin?

Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.

Hobilerin neler?

Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.

Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?

Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi.

Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?

İlk sırada . Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.

Basketbol ile ne kadar ilgilisin?

G.Saray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.

Patricia mı daha iyi golf oynuyor, sen mi?

Patiricia daha iyi golf oynar.

Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?

İkisi de milli takımda 2010 yarı finalinde maçı. 2018 Dünya Kupası'ndaki maçı.

  1. 28.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera: Burak tehlikeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA