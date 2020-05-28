Muslera: Burak tehlikeli

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Selfycom'un İnstagram yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de en çok çekindiği forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyledi. Başarılı kaleci, soru üzerine, "Türkiye'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da... Dünyada ise Messi... Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz" ifadesini kullandı.

İşte Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Muslera'nın takipçilerin sorularına verdiği samimi yanıtlar:

En unutmadığın kurtarışın hangisi?

Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.

Bu süreçte en çok neyi özledin?

Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.

Hobilerin neler?

Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.

Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?

Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi.

Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?

İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.

Basketbol ile ne kadar ilgilisin?

G.Saray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.

Patricia mı daha iyi golf oynuyor, sen mi?

Patiricia daha iyi golf oynar.

Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?

İkisi de milli takımda 2010 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda maçı. 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçı.