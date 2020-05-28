Kazım’dan Montes’e mesaj
Galatasaray'da gündemindeki diğer stoper Cesar Montes… Meksikalı oyuncuya, önce Fenerbahçe sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'dan açık bir mesaj gitti.
Galatasaray'da gündemindeki diğer stoper Cesar Montes… Meksikalı oyuncuya, önce Fenerbahçe sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım'dan açık bir mesaj gitti. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan bir teklif varsa değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu.
Kazım, Monterrey forması giyen Montes'e, "Türkiye'nin tartışmasız en büyük, Avrupa'nın da önde gelen takımlarından birisi olan Galatasaray'ın seninle ilgilenmesiyle gurur duymalısın. Çok fazla düşünülecek bir şey yok. Resmi teklif geldiğinde gidip oynamalısın" diyerek genç oyuncuya akıl verdi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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