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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Kazım’dan Montes’e mesaj

Kazım’dan Montes’e mesaj

'da gündemindeki diğer stoper oyuncuya, önce sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da 'nın Pachuca takımında forma giyen 'dan açık bir mesaj gitti.

'da gündemindeki diğer stoper … Meksikalı oyuncuya, önce sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da 'nın Pachuca takımında forma giyen 'dan açık bir mesaj gitti. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan bir teklif varsa değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu.

Kazım, Monterrey forması giyen Montes'e, "'nin tartışmasız en büyük, Avrupa'nın da önde gelen takımlarından birisi olan Galatasaray'ın seninle ilgilenmesiyle gurur duymalısın. Çok fazla düşünülecek bir şey yok. Resmi teklif geldiğinde gidip oynamalısın" diyerek genç oyuncuya akıl verdi.

  1. 28.5.2020
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