Kapıdan döndüler
Corona virüsü pandemisi ortaya çıkmasaydı Galatasaray'ın iki Ganalı oyuncuyu İstanbul'a getireceği ve denemeye alacağı ortaya çıktı.
Corona virüsü pandemisi ortaya çıkmasaydı Galatasaray'ın iki Ganalı oyuncuyu İstanbul'a getireceği ve denemeye alacağı ortaya çıktı. Bu oyunculardan birisinin Bechem United takımında forma giyen 2003 doğumlu forvet oyuncusu Prince Kwabena Adu diğerinin ise Elmina Sharks takımında forma giyen 2000 doğumlu sağ açık oyuncusu Benjamin Bernard Boateng olduğu bildirildi. Operasyonun şimdilik durdurulduğu ama hava ulaşımının açılmasının ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı ifade edildi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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