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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Kapıdan döndüler

Kapıdan döndüler

Corona virüsü pandemisi ortaya çıkmasaydı 'ın iki Ganalı oyuncuyu 'a getireceği ve denemeye alacağı ortaya çıktı.

Corona virüsü pandemisi ortaya çıkmasaydı 'ın iki Ganalı oyuncuyu 'a getireceği ve denemeye alacağı ortaya çıktı. Bu oyunculardan birisinin Bechem United takımında forma giyen 2003 doğumlu forvet oyuncusu Prince Kwabena Adu diğerinin ise Elmina Sharks takımında forma giyen 2000 doğumlu sağ açık oyuncusu Benjamin Bernard Boateng olduğu bildirildi. Operasyonun şimdilik durdurulduğu ama hava ulaşımının açılmasının ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı ifade edildi.

  1. 28.5.2020
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