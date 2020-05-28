Diagne’den yönetime jest
Galatasaray yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi Selçuk İnan dışında henüz 'feda' diyen yok.
Galatasaray yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi Selçuk İnan dışında henüz 'feda' diyen yok. Zaten onun sözleşmesi de 4 gün sonra bitiyor. Bu konuda sürpriz bir isimden hamle geldi. Önümüzdeki 3 sezonda 7 milyon 150 bin euro kazanacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalmak için maaşını 5.5 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu durum memnun ederken Senegalli golcünün, Falcao'nun durumuna göre takımda kalma ihtimali olabileceği belirtildi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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