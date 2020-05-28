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28 Mayıs 2020, Perşembe
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’den yönetime jest

Diagne’den yönetime jest

 yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Başkan 'in dediği gibi dışında henüz 'feda' diyen yok.

yönetimi indirim konusunda bir arpa boyu yol alamadı. Başkan 'in dediği gibi dışında henüz 'feda' diyen yok. Zaten onun sözleşmesi de 4 gün sonra bitiyor. Bu konuda sürpriz bir isimden hamle geldi. Önümüzdeki 3 sezonda 7 milyon 150 bin euro kazanacak olan Mbaye , Galatasaray'da kalmak için maaşını 5.5 milyon euro'ya indirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu durum memnun ederken Senegalli golcünün, Falcao'nun durumuna göre takımda kalma ihtimali olabileceği belirtildi.

  1. 28.5.2020
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