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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Elmander’e dev kutlama

Elmander’e dev kutlama

'in ekibinde yer alması beklenilen 'ın eski yıldız futbolcularımdan dün 39 yaşına bastı.

Yeni dönemde 'in ekibinde yer alması beklenilen 'ın eski yıldız futbolcularımdan dün 39 yaşına bastı. Elmander'i çok seven ve yeniden Galatasaray'da görmek isteyen taraftarlar, çok sayıda kutlama mesajı paylaştı.

  1. 28.5.2020
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