G.Saray'a dönmek istiyor! 'İndirimi kabul ediyorsan gel'
Galatasaray'da üst yönetim tarafında üst üste gelen istifalar sonrası yardımcı antrenör Hasan Şaş'tan boşalan koltuğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılarda birçok isim öne atılıyor. Öte yandan daha önce teknik ekipte olan bir isimden de sarı-kırmızılılara bir çağrı geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.
Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan Claudio Taffarel'in Galatasaray'a dönmek istediği öğrenildi.
HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, Galatasaray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi.
Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakarlık bekliyor.
- 27.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
G.Saray'a dönmek istiyor! 'İndirimi kabul ediyorsan gel' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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