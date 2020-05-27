G.Saray'a dönmek istiyor! 'İndirimi kabul ediyorsan gel' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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G.Saray'a dönmek istiyor! 'İndirimi kabul ediyorsan gel'

G.Saray'a dönmek istiyor! 'İndirimi kabul ediyorsan gel'

'da üst yönetim tarafında üst üste gelen istifalar sonrası yardımcı antrenör 'tan boşalan koltuğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılarda birçok isim öne atılıyor. Öte yandan daha önce teknik ekipte olan bir isimden de sarı-kırmızılılara bir çağrı geldi. İşte detaylar...

'da 'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve ile ligi bitirecek olan teknik direktör , sezon sonu ise değişime gidiyor.

Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan 'in Galatasaray'a dönmek istediği öğrenildi.

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HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya 'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, Galatasaray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi.

Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakarlık bekliyor.

  1. 27.05.2020
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