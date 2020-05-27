Galatasaray'da Enner Valencia için geri sayım başladı! O tarih sonrası...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle transferde yüksek maliyetli isimlerden kaçınan Cimbom, kısa süre önce gündemine Enner Valencia'yı almıştı. Meksika'da yayın yapan 'tudn' adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir habere imza atarken, golcü futbolcunun yeni rotasının Avrupa yani Galatasaray olacağına işaret etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan ve oyuncuyla görüşmelere başlayan Cimbom, transferde sona yaklaşıyor.
Meksika basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi;
"Enner Valencia, Tigres'ten ayrılıyor ve Avrupa'ya dönmeye karar verecek gibi gözüküyor.
Oyuncu, Türk kulübü Galatasaray tarafından isteniyor ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor.
Enner Valencia, bir yandan Tigres'te devam edebilme olasılığını ve kaldığı taktide nelerle karşı karşıya kalabileceğini analiz ediyor. Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Avrupa'ya, Galatasaray'a gitmeye karar vermeye yakın.
KULÜP YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ AMA...
Meksika kulübü Tigres, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'ya yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maaşlarda indirime giden Tigres, oldukça düşük miktarda bir öneri sundu.
Tudn muhabirinin aktardığı bilgilere göre Enner Valencia, bu teklifi düşüneceğini söyledi ancak Türk ekibinin sözleşme teklifi bunun çok daha üstünde."
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 17:24
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Enner Valencia için geri sayım başladı! O tarih sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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