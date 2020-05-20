Hasan Şaş'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı...
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da son günlerde istifalar yaşanıyor. Önce Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, ardından Terim'in yardımcısı Hasan Şaş. Bu istifalar herkesi şaşırtırken Şaş, sosyal medya hesabından istifası sonrası ortaya atılan iddialara cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray'da son günlerde üst üste ayrılıklar yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş ve Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş görevinden istifa etmişti.
Hasan Şaş'ın bu ayrılığının ardından "Yabancı futbolcular veda mesajı göndermedi" iddiaları ortaya atılmış ve gündem olmuştu. Şaş sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı açıklamayla bu iddialara da yanıt verdi. Hasan Şaş, paylaştığı mesajda Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır." ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş açıklamasının devamında "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim." dedi.
İşte o mesaj...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Şaş'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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