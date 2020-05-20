Hasan Şaş'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Hasan Şaş'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı...

'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı...

Hasan Şaş'tan istifa sonrası flaş hamle! Konuşmaları paylaştı...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan 'da son günlerde istifalar yaşanıyor. Önce Futbol A Koordinatörü , ardından Terim'in yardımcısı . Bu istifalar herkesi şaşırtırken Şaş, hesabından istifası sonrası ortaya atılan iddialara cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

'da son günlerde üst üste ayrılıklar yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in yardımcılığını yapan ve Futbol A Koordinatörlüğü görevini yürüten görevinden istifa etmişti.

Hasan Şaş'ın bu ayrılığının ardından "Yabancı futbolcular veda mesajı göndermedi" iddiaları ortaya atılmış ve gündem olmuştu. Şaş hesabından konuyla alakalı yaptığı açıklamayla bu iddialara da yanıt verdi. Hasan Şaş, paylaştığı mesajda Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş açıklamasının devamında "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim." dedi.

İşte o mesaj...

  1. 20.05.2020
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