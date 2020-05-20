Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim ve corona virüsü...
Corona virüsü Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcuda da tespit edilmiş ve tedavilerine başlanmıştı. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim, daha önce virüse yakalanmasının ardından gerçekleştirilen tedavilerle sağlığına kavuşmuştu. Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha corona virüsü (Covid-19) testinden geçti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına da son vermişti.
Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.
SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK
Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.
- 20.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim ve corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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