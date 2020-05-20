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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da sıcak saatler! ve corona virüsü...

Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim ve corona virüsü...

Corona virüsü 'de forma giyen birçok futbolcuda da tespit edilmiş ve tedavilerine başlanmıştı. 'da da , daha önce virüse yakalanmasının ardından gerçekleştirilen tedavilerle sağlığına kavuşmuştu. Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha corona virüsü (Covid-19) testinden geçti.

'da geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 'ndeki çalışmalarına da son vermişti.
Bugün sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin tesislere gelmesinin ardından; sarı-kırmızılıların teknik patronu , teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testine tabi tutuldu. Bugünkü programda antrenman olmadığı için testlerin yapılmasının ardından futbolcular, tesislerden ayrıldı. Test sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

SONUÇLARA GÖRE ANTRENMAN PROGRAMI BELLİ OLACAK
Galatasaray testlerin sonuçlarına göre hareket edecek. Gerçekleştirilen testlerden negatif sonuçlar çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması halinde ise durum bir kez daha gözden geçirilecek.

  1. 20.05.2020
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