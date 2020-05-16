Florin Andone corona iddialarını yalanladı
Corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Galatasaraylı yıldız Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Rumen futbolcu, "Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı Florin Andone, yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.
Rumen forvet yaptığı açıklamada, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılılarda 14 maça çıkarken 3 gol atmıştı.
- 16.05.2020
- İşte corona virüsü tedbirli gol sevinci
- Sosyal medyadan mesajı verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni Cordobası
- Son dakika corona virüsü haberleri: O rapor ortaya çıktı! İşte ülkemizdeki corona virüsünün genetik yapısı
- Almanya'da futbol yeniden başladı! İşte dikkat çeken corona virüsü tedbir kareleri
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı! "Maaş ödemiyorlar"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Florin Andone corona iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.