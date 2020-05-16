Florin Andone corona iddialarını yalanladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Andone o iddialara yanıt verdi! Corona virüsü...

corona iddialarını yalanladı

Florin Andone corona iddialarını yalanladı

Corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Galatasaraylı yıldız , hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Rumen futbolcu, "Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.

'ın sezon başında ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını hesabından yalanladı.

Rumen forvet yaptığı açıklamada, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılılarda 14 maça çıkarken 3 gol atmıştı.

  1. 16.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Florin Andone corona iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA