Florin Andone corona iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı Florin Andone, yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Rumen forvet yaptığı açıklamada, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılılarda 14 maça çıkarken 3 gol atmıştı.