Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisiyle beraber kulüpler ekonomik zararlara uğramasına karşın, gelecek sezon için planlamalarına devam ediyor. Kısa süre önce Vasco da Gama forması giyen 17 yaşındaki yetenek Talles Magno'ya, sarı kırmızılı kulübün ilgisinin olduğu iddia edilirken, vasconoticias.com.br adlı internet sitesi, oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son dakika trasnfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların, gündemine Vasco da Gama forması giyen Talles Magno'yu aldığı iddia edilmişti.
Brezilya'da yayın yapan vasconoticias.com.br adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde Avrupa devlerinin oyuncunun peşinde olduğunu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediğini aktardı.
Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde;
"Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) pandemisine rağmen Talles Magno'nun adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.
Mayıs ayında Avrupa'dan, Liverpool, PSG, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Lazio'nun oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.
Vasco da Gama yetkilileri, şu an için kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını dile getirirken, finansal kriz içerisinde olduklarını ve yetenekli futbolcuya iyi bir teklif geldiği taktirde satma konusunda çekincelerinin olmadığını aktardı.
2022'YE DEK SÖZLEŞMESİ VAR
2002 doğumlu Talles Magno'nun 2022 tarihine dek Vasco da Gama ile sözleşmesi bulunuyor."
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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