Son dakika: Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Duyurdular...

'ya teklif yaptı mı? Belli oldu

Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu

'da son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisiyle beraber kulüpler ekonomik zararlara uğramasına karşın, gelecek sezon için planlamalarına devam ediyor. Kısa süre önce Vasco da Gama forması giyen 17 yaşındaki yetenek 'ya, sarı kırmızılı kulübün ilgisinin olduğu iddia edilirken, vasconoticias.com.br adlı internet sitesi, oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da son dakika trasnfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların, gündemine Vasco da Gama forması giyen 'yu aldığı iddia edilmişti.

Brezilya'da yayın yapan vasconoticias.com.br adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde Avrupa devlerinin oyuncunun peşinde olduğunu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediğini aktardı.

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde;

"Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) pandemisine rağmen Talles Magno'nun adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Mayıs ayında Avrupa'dan, Liverpool, PSG, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Lazio'nun oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.

Vasco da Gama yetkilileri, şu an için kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını dile getirirken, finansal kriz içerisinde olduklarını ve yetenekli futbolcuya iyi bir teklif geldiği taktirde satma konusunda çekincelerinin olmadığını aktardı.

2022'YE DEK SÖZLEŞMESİ VAR
2002 doğumlu Talles Magno'nun 2022 tarihine dek Vasco da Gama ile sözleşmesi bulunuyor."

  1. 16.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA