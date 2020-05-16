Galatasaray Talles Magno'ya transfer teklif yaptı mı? Belli oldu

Galatasaray'da son dakika trasnfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların, gündemine Vasco da Gama forması giyen Talles Magno'yu aldığı iddia edilmişti.

Brezilya'da yayın yapan vasconoticias.com.br adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde Avrupa devlerinin oyuncunun peşinde olduğunu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediğini aktardı.

Konu ile ilgili yapılan haber şu şekilde;

"Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) pandemisine rağmen Talles Magno'nun adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Mayıs ayında Avrupa'dan, Liverpool, PSG, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Lazio'nun oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.

Vasco da Gama yetkilileri, şu an için kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını dile getirirken, finansal kriz içerisinde olduklarını ve yetenekli futbolcuya iyi bir teklif geldiği taktirde satma konusunda çekincelerinin olmadığını aktardı.

2022'YE DEK SÖZLEŞMESİ VAR

2002 doğumlu Talles Magno'nun 2022 tarihine dek Vasco da Gama ile sözleşmesi bulunuyor."