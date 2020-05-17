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17 Mayıs 2020, Pazar
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En iyisi Terim

En iyisi Terim

Yeniden forması giymeyi çok isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yıldız isim, "Çalıştığınız en iyi kimdi?" sorusuna, " çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama beni çok iyi eğitti ve geliştirdi. Onun yeri ayrı" yanıtını verdi.

Yenıden forması giymeyi çok isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Altyapıda oynadığı günlerinden bahseden yıldız oyuncu, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Orada, oyunu doğru oynamayı; iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" dedi. "Çalıştığınız en iyi kimdi" sorusuna ise, " çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama beni çok iyi eğitti ve geliştirdi. Onun yeri ayrı" yanıtını verdi.
  1. 17.5.2020
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