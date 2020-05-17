En iyisi Terim
Yeniden Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Arda Turan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yıldız isim, "Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi?" sorusuna, "Diego Simeone çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama Fatih Terim beni çok iyi eğitti ve geliştirdi. Onun yeri ayrı" yanıtını verdi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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