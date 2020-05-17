Gözler Brugge'de - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Gözler Brugge'de

Gözler Brugge'de

Gözler Brugge'de

Futbol Federasyonu, 'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim 'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı.

Futbol Federasyonu, 'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim 'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi 'ya taşıdığı davada bu doneyi de elinde tutmak için resmi başvuruyu geciktirmedi. Henüz Diagne'nin ödemelerini bitirmeyen Club Brugge'ün bu ödemeyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

350 BİN EURO
Club Brugge ile yapılan sözleşmede, 'şampiyonluk halinde' ekstra bonus verileceği maddesi bulunurken, bu rakamın 350 bin euro (2 milyon 600 bin TL) olduğu öğrenildi.

  1. 17.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözler Brugge'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA