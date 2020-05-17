Gözler Brugge'de
Belçika Futbol Federasyonu, Club Brugge'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı.
Belçika Futbol Federasyonu, Club Brugge'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi FIFA'ya taşıdığı davada bu doneyi de elinde tutmak için resmi başvuruyu geciktirmedi. Henüz Diagne'nin ödemelerini bitirmeyen Club Brugge'ün bu ödemeyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
350 BİN EURO
Club Brugge ile yapılan sözleşmede, 'şampiyonluk halinde' ekstra bonus verileceği maddesi bulunurken, bu rakamın 350 bin euro (2 milyon 600 bin TL) olduğu öğrenildi.
- 17.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gözler Brugge'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.