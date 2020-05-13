İtibar etmeyin!

Galatasaray'ın yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bir kez daha ters düştü. Futbol Federasyonu'nun ligi 12 Haziran'da başlatma kararını yadırgadığını belirten Hamamcıoğlu, "Salgından bu yana federasyonun almış olduğu kararları, süreç ve zamanlama olarak çok isabetli bulmuyorum" dedi. Hamamcıoğlu, "Olumsuz bir durumda sorumlusu kim olacak" diye de sordu. Yönetimden cevap gecikmedi. "Yönetimin görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Başkan ve yetkilendirilmiş yöneticiler açıklamalarda bulunabilir" denildi. Bu kişilerin dışındaki görüşlerin kulübü bağlamadığı ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Federasyonun aldığı karar uyarınca takımın çalışmaya başladığı da hatırlatıldı.

YASAK VAR

Yönetim, ligin 12 Haziran'da başlamasına destek verirken Hamamcıoğlu ise seyahat yasağı uygulandığını ve maçlar için uygun şartların bulunmadığını belirtti.