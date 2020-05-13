İtibar etmeyin!
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz yönetimi ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bir kez daha ters düştü.
Galatasaray'ın yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bir kez daha ters düştü. Futbol Federasyonu'nun ligi 12 Haziran'da başlatma kararını yadırgadığını belirten Hamamcıoğlu, "Salgından bu yana federasyonun almış olduğu kararları, süreç ve zamanlama olarak çok isabetli bulmuyorum" dedi. Hamamcıoğlu, "Olumsuz bir durumda sorumlusu kim olacak" diye de sordu. Yönetimden cevap gecikmedi. "Yönetimin görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Başkan ve yetkilendirilmiş yöneticiler açıklamalarda bulunabilir" denildi. Bu kişilerin dışındaki görüşlerin kulübü bağlamadığı ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Federasyonun aldığı karar uyarınca takımın çalışmaya başladığı da hatırlatıldı.
YASAK VAR
Yönetim, ligin 12 Haziran'da başlamasına destek verirken Hamamcıoğlu ise seyahat yasağı uygulandığını ve maçlar için uygun şartların bulunmadığını belirtti.
- 13.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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