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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İtibar etmeyin!

İtibar etmeyin!

'da Başkan yönetimi ile Başkanı bir kez daha ters düştü.

'ın yönetimi ve Başkanı bir kez daha ters düştü. Futbol Federasyonu'nun ligi 'da başlatma kararını yadırgadığını belirten Hamamcıoğlu, "Salgından bu yana federasyonun almış olduğu kararları, süreç ve zamanlama olarak çok isabetli bulmuyorum" dedi. Hamamcıoğlu, "Olumsuz bir durumda sorumlusu kim olacak" diye de sordu. Yönetimden cevap gecikmedi. "Yönetimin görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Başkan ve yetkilendirilmiş yöneticiler açıklamalarda bulunabilir" denildi. Bu kişilerin dışındaki görüşlerin kulübü bağlamadığı ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Federasyonun aldığı karar uyarınca takımın çalışmaya başladığı da hatırlatıldı.

YASAK VAR
Yönetim, ligin 12 Haziran'da başlamasına destek verirken Hamamcıoğlu ise seyahat yasağı uygulandığını ve maçlar için uygun şartların bulunmadığını belirtti.

  1. 13.5.2020
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