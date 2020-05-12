Galatasaray'da yeni salgının adı; İstifa!

Bu kulüplerin başında ise şüphesiz Galatasaray geliyor… Sarı-kırmızılı kulüpte başta tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim başta olmak üzere, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay corona virüsüne yakalanmış, gerçekleştirilen tedavinin ardından iyileşerek taburcu olmuşlardı.