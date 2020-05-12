Galatasaray'da yeni salgının adı; İstifa!

Galatasaray'da üst üste yaşanan istifalar tüm camiada şaşkınlıkla karşılandı. Sarı-kırmızılılarda önce Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten uzun yıllardır Fatih Terim'in ekibinde bulunan Hande Sümertaş, sonrasında yıllarca Galatasaray forması altında top koşturmasının ardından yardımcı antrenörlük görevine getirilen Hasan Şaş'tan gelmişti. Peki bu istifaların nedenleri ve sonuçları neler? İşte yanıtı…
12 Mayıs 2020 Salı 12:22
Güncelleme: 12.05.2020 12:25
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Corona virüsü salgını futbol dünyasını da yakından etkilemiş durumdayken, Türkiye'de de birçok kulüp bu durumdan fazlasıyla etkilendi.
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Bu kulüplerin başında ise şüphesiz Galatasaray geliyor… Sarı-kırmızılı kulüpte başta tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim başta olmak üzere, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay corona virüsüne yakalanmış, gerçekleştirilen tedavinin ardından iyileşerek taburcu olmuşlardı.
Bunun yanında ekonomik manada da zor günlerin beklediği Galatasaray, önlemlerini şimdiden almaya başlamıştı.
TFF tarafından liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulması üzerine saha çalışmalarına da başlayan Galatasaray'da Terim, uzun bir aranın ardından sonra sahaya maskesiyle inmişti.
Öte yandan Galatasaray'da corona virüsünün yanı sıra bir salgın daha baş gösterdi. "İstifa salgını"