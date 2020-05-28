Adem Büyük: F.Bahçe’yi reddettim
Galatasaray'da bu sezon başarılı bir dönem geçiren Adem Büyük'den önemli bir itiraf geldi.
Galatasaray'da bu sezon başarılı bir dönem geçiren Adem Büyük'den önemli bir itiraf geldi. Yeni Malatyaspor'dan ayrılmadan önce kendisine Fenerbahçe'den de teklif geldiğini ifade eden Adem, "Fakat ben Galatasaray'ı tercih ettim. Çünkü ben sarı kırmızı renklere aşığım" ifadesini kullandı.
- 28.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Büyük: F.Bahçe’yi reddettim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.