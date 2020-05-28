Adem Büyük: F.Bahçe’yi reddettim

Galatasaray'da bu sezon başarılı bir dönem geçiren Adem Büyük'den önemli bir itiraf geldi. Yeni Malatyaspor'dan ayrılmadan önce kendisine Fenerbahçe'den de teklif geldiğini ifade eden Adem, "Fakat ben Galatasaray'ı tercih ettim. Çünkü ben sarı kırmızı renklere aşığım" ifadesini kullandı.