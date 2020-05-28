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28 Mayıs 2020, Perşembe
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: F.Bahçe’yi reddettim

Adem Büyük: F.Bahçe’yi reddettim

'da bu sezon başarılı bir dönem geçiren 'den önemli bir itiraf geldi.

'da bu sezon başarılı bir dönem geçiren 'den önemli bir itiraf geldi. 'dan ayrılmadan önce kendisine 'den de teklif geldiğini ifade eden Adem, "Fakat ben Galatasaray'ı tercih ettim. Çünkü ben sarı kırmızı renklere aşığım" ifadesini kullandı.

  1. 28.5.2020
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