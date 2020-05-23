Galatasaray'da sağ beke genç yıldız adayı!
Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Belçika'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.
Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Belçika'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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