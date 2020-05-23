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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da sağ beke genç yıldız adayı!

Galatasaray'da sağ beke genç yıldız adayı!

Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan 'ın gündemine yeni bir isim geldi. 'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan 'ın gündemine yeni bir isim geldi. 'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve C. Palace'ın ardından sarı-kırmızılıların da ilgisini topladı. 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız bu sezon 33 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

  1. 23.5.2020
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