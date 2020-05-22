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22 Mayıs 2020, Cuma
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F.Bahçeliler yalvarıyordu

F.Bahçeliler yalvarıyordu

2011 yazından ayına kadar forması giyen , geriye düşüp tamamladıkları derbisini anlattı.

2011 yazından ayına kadar forması giyen , geriye düşüp tamamladıkları derbisini anlattı. 36 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da vazgeçmeyen bir takım vardı. 'de Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği derbide, 2-2 olunca bayram havası cenaze evine dönmüştü. Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine geri gelin, Allah'ınızı severseniz ileri çıkmayın diye birbirine yalvarıyordu" diye konuştu.
  1. 22.5.2020
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