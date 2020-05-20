Mustafa Cengiz ikinci kez dede oldu
Arka arkaya 2 büyük ameliyat geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor... Kaldığı hastanede bugün torunu dünyaya gelen Cengiz, ikinci kez dede oldu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor. Arka arkaya 2 büyük ameliyat geçiren Mustafa Cengiz'in kaldığı hastanede bugün torunu dünyaya geldi.
Sarper - Pelin Cengiz çiftinin 'Mila' ismini verdikleri kızları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz için büyük moral kaynağı oldu. Önce beyin ameliyatı ardından midesinden operasyon geçiren Mustafa Cengiz haberi alınca çok mutlu oldu.
Corona virüsü salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmayan aile ve hastane yönetimi minik Mila'yı hiç kimseye göstermez ve izole bir odada tutarken, Cengiz'in görmesi için torununu kısa süreliğine yanına götürdüler. Tedavi gördüğü hastanede bugün dünyaya gelen torunu Mila ile buluşan Mustafa Cengiz ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Sağlıklı olarak dünyaya geldiği belirtilen Mila'yı gören Cengiz'in duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI
Öte yandan Galatasaray Kulübü de resmi sitesinden yayınladığı mesajla ikinci kez dede olan Başkan Mustafa Cengiz'i tebrik etti. Sarı-kırmızılıların mesajında şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Mustafa Cengiz ikinci kez torun sevinci yaşadı. Pelin - Sarper Cengiz çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Cengiz ailesini tebrik eder; hayata gözlerini yeni açan Mila Cengiz'e ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
Tebrik mesajı pic.twitter.com/OxIxtCAguQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 20, 2020
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 18:45
- Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!
- Vatandaşı ayarttı! Beşiktaşlı yıldız bavulları topluyor
- Son dakika corona virüsü haberi: Türkiye'deki ilk corona virüsü vakasının kaynağı neresi? İşte cevabı...
- Fenerbahçe idmanında dikkat çeken kare! Corona virüsü...
- Beşiktaş transferde yeni sayfa açıyor! 'Holosko dönemi'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mustafa Cengiz ikinci kez dede oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.