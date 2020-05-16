Levent Tüzemen: Futbolcuları dinleyin
Futbolun baş aktörleri oyunculardır. Koronavirüs sonrası futbola dönüş konusunda oyuncuların kafalarında soru işaretleri var. Nihat başkan, video konferansta onlarla canlı olarak görüşmeli.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yerinde olsam Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşme halinde olurum ve istişarede bulunurum.
Çünkü koronavirüs konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı ve mesafeler kaydetti. TFF Sağlık Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile ortak hareket etmesini sağlarım.
TFF Başkanı olarak Kulüpler Birliği'nin yanı sıra teknik adamlarla görüş alışverişinde bulunurum.
Hatta kulüplerin sağlık ekiplerine de danışırım. Antrenörler ve futbolcuları temsil eden derneklerin de mutlaka görüşlerini alırım.
Futbolun en önemli aktörleri oyunculardır.
Bugün yerli ve yabancı futbolcuların çoğunun kafasında liglerin kalan haftalarını oynama konusunda soru işaretleri var.
Nihat başkanın yerinde olsam; bir ekip oluşturup oyuncuların görüşlerini öğrenmek için büyük çaplı ve bol sorulu bir anket düzenlerim. Gerekirse oyuncularla görüşmeleri Skype ve Zoom Rooms uygulamalarıyla canlı olarak yaparım. Çünkü futbolcularla yapılacak bu canlı sohbetler, ligin geri kalan haftalarının oynanması konusuna da yardımcı olur.
Sonuçta futbol sürecinin yeniden başlaması için Sağlık Bakanlığı'nın "Evet, oynayabilirsiniz" sözünü duymak gerekir.
Türkiye'nin her ilinde, Sağlık Bakanlığı filasyon sistemi ile salgını takip ediyor. Hastalar ve virüs bulaşan insanlar tek tek tespit edilip karantinaya alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayı olmadan liglere başlamak büyük risk yaratır.
G.Saray'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve koronavirüs bir kez daha Florya'yı sarstı. Antrenmanlara 6 gün ara verilmesi, 12 Haziran öncesi sarıkırmızılı takımı nasıl etkiler?
Türkiye'de birçok kulüp koronavirüs illetiyle uğraşıyor. Bu sinsi düşman; dil, din, ırk, sporcu, yönetici ve teknik adam ayrımı yapmıyor. Ne kadar önlem alırsanız alın tesislerde görev yapan insanlar ya da tesislerde çalışan oyuncu ve teknik adamlar, işleri bitince eve dönmek zorunda kaldıkları için virüs tehdidi altındalar.
Önlemler ne kadar sık alınsa da, mutlaka kaçak olacaktır.
TFF Sağlık Kurulu'nda görev yapan Mete Düren'in vurguladığı gibi ligler eğer oynanacaksa oyuncuların kamp ortamında kalmaları gerekir.
Bunun için de en ideal formül liglerin tek bir şehirde oynanmasıdır. Kamp ortamında oyuncu, teknik adam, masör ve kulüp personelinin kontrol edilmeleri daha kolay olur.
Yapılan testlerin de bir anlamı olur.
Çünkü belli bir lokasyonda yapılan testlerle virüs kontrolü daha kolay yapılar. Teknik heyet ve oyuncuların ev ortamıyla, tesis ortamından sadece birinde yaşamaları gerekir.
Tesislerin her gün dezenfekte edilmesi çok daha kolaydır.
Ama evleri her gün dezenfekte edemezsiniz. Oyuncular evle tesis arasında gidip gelirken zihinsel problem yaşıyorlar. Özellikle evli olanlar olası bir virüsü eve taşıma korkusunu yaşıyorlar. Oyuncuların, teknik adamların bir süre fedakarlık gösterip kamp ortamında kalmaları gerekir.
Başkan Mustafa Cengiz, ağır bir ameliyat geçirdi ve taburcu oldu. Oldukça zinde görünüyordu. İlk sözü de "İşimin başındayım" oldu. Cengiz'le ilgili neler söyleyeceksiniz?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i hastaneden taburcu edilirken gözlemledim.
Maşallah hiç ameliyat olmuş gibi bir görüntüsü yoktu. Özgüvenli ve moralli idi. Ameliyat sonrası bile iki kurmayı Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikteydi.
Başkan Cengiz, ağır bir beyin ameliyatı geçirmesine rağmen, hasta yatağında kurmaylarıyla sürekli Galatasaray'ı konuştu ve yapılacakları anlattı. Ameliyatının başarılı geçtiğini biliyorum. Başkan Cengiz teslimiyetçi bir kimliğe sahip değildir; hırslıdır, çalışkandır. Moralli hali tedavisine olumlu yansıyacaktır ve kulübe yine önemli katkılarda bulunacaktır.
Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş bir süredir konuşulduğu gibi görevinden ayrılma kararı aldı.
Yaşanan süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Hasan Şaş'ı futbolcu olarak da antrenör olarak da çok iyi tanırım. Hasan için ailesi, çocukları ve Galatasaray önce gelir. Neden istifa ettiğini araştırdım. Yazılı ve görsel medyada çıkan "Hasan Şaş ile Ümit Davala ayrılıyor" haberleri, Hasan'ın psikolojisini olumsuz etkilemiş.
Bu haberlerin ardından gerek yönetim, gerekse Fatih Terim'in bir açıklama yapmamasına alınmış ve istifa kararı almış.
Çevresindekiler Hasan'ı istifadan vazgeçirmek için yoğun çaba harcamışlar, ama etkili olamamışlar. Ben Hasan'ın yerinde olsaydım;
Fatih Terim'e gider konuşurdum.
Çünkü Hasan daha önce de istifa etmiş, Terim izin vermemiş ve görevine geri döndürmüştü.
Hasan'ın bu alınganlığını duygusallığına bağlıyorum. Keşke acele karar vermeseydi.
Başta Terim olmak üzere Hasan Şaş ve Ümit Davala oyuncu ve teknik adam olarak defalarca final oynadıkları gibi sayısız kupa kaldırdılar. Teknik adamlıkta böyle başarılar ve tecrübeler yeni başarılar için itici güç olur.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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