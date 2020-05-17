Galatasaray beni istedi

Lige verilen arada transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın talip olduğu sürpriz isim ortaya çıktı. Brezilyalı sol bek Junior Tavares, Sao Paulo'da oynarken sarı-kırmızılı takımın kendisini istediğini ve hali hazırda Türkiye'den teklif aldığını da açıkladı. İşte transfer itirafının tüm detayları... Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares, kariyerine dair flaş açıklamalar yaptı.

ZAMAN GÖSTERECEK

Esporte Interativo'ya konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Sao Paulo'da oynarken, çok iyiydim. Menajerim beni aradı ve biri Ajax diğeri Galatasaray'dan olmak üzere iki teklif geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Kiralık sözleşmesi sona erince Sao Paulo'ya dönüp dönmeyeceğini bilmediği söyleyen Tavares, "Portekiz, Rusya ve Türkiye'den transfer teklifler var ve kariyerime faydası olacak bir takımı tercih edeceğim. Neler yaşayacağımızı zaman gösterecek" dedi. Başarılı futbolcu, takım ismi vermekten kaçındı.

YEDEKLEYECEK

Galatasaray'da sürpriz bir performans sergileyen solu tapulayan Saracchi'nin bir yıl daha anlaşması bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın, hem Uruguaylı futbolcuya alternatif yaratmayı düşündüğü hem de Saracchi'nin ayrılma ihtimaline karşılık elini sağlam tutmak istediği ifade ediliyor.

KİMDİR?

Kariyerine Gremio'da başlayan genç oyuncu, 2017'nin ocak ayında Sao Paulo'ya transfer oldu. 2018'de İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan Tavares, son olarak da Portimonense'nin yolunu tuttu. Fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, oynayabileceği bir takıma gitmenin planlarını yapıyor.