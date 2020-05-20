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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kurtuluş ateşinin yandığı gün

Kurtuluş ateşinin yandığı gün

Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladı.

Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladı. Mesajda, "Sonu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile biten milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür" denildi.
  1. 20.5.2020
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