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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Cengiz çıktı

Cengiz yoğun bakımdan çıktı

Başkanı , geçirdiği mide ameliyatı sonrasında çıkarıldı.

Başkanı , geçirdiği mide ameliyatı sonrasında çıkarıldı. Önceki gün ameliyat edilen Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.
  1. 20.5.2020
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