Yardımcılar belli oluyor
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi.
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Johan Elmander, Albert Riera ve Selçuk İnan'ı yeni dönemde yardımcıları arasına sokması bekleniyor. Terim'in yanında şu anda Ümit Davala ve Levent Şahin bulunuyor.
- 19.5.2020
- Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu geceye damga vurdu!
- Flaş sözler! "Mert Çetin Türkiye'ye dönmek istese bile..."
- Levent Tüzemen: Liglerin 12 Haziran'da başlamasını UEFA istedi
- Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı
- Trabzonspor lig için hazır mı? Canlı yayında açıkladı!
- Sağ bek operasyonu! Pereira'nın yerine o isim geliyor
- Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!
- Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!
- Vedat Muriqi'nin transferinde tek şart! Kurtuluş rakamı...
- Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yardımcılar belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.