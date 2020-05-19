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19 Mayıs 2020, Salı
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Yardımcılar belli oluyor

Yardımcılar belli oluyor

'da yardımcı antrenör istifa etmişti. 'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi.

'da yardımcı antrenör istifa etmişti. 'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının , ve 'ı yeni dönemde yardımcıları arasına sokması bekleniyor. Terim'in yanında şu anda ve Levent Şahin bulunuyor.

  1. 19.5.2020
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