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19 Mayıs 2020, Salı
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Tivibu Cup ’nin

Tivibu Cup Schalke’nin

Tivibu'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen ESpor turnuvasında şampiyon 04 oldu.

Tivibu'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen ESpor turnuvasında şampiyon 04 oldu. , , ve Schalke'nin katıldığı eFootball PES 2020 oyunu üzerinden düzenlenen turnuvada sarı-kırmızılılar yarı finalde Schalke'ye elendi. Alman temsilcisi Juventus'u finalde 4-2'yle devirdi.
  1. 19.5.2020
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