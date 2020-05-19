Geçmiş olsun başkan

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz ay şiddetli kilo kaybı ve yoğun halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sonra yapılan kontrollerin ardından birkaç gün içerisinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede bir süre kalan Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş ve hastaneyi yürüyerek terk etmişti. Evinde istirahat eden Başkan Mustafa Cengiz'in dün sabah mide ameliyatı alındı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Cengiz hakkında Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayınladı.



ALBAYRAK TEŞEKKÜR ETTİ

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in ameliyatına giren Prof. Dr. Dursun Buğra'ya teşekkür etti. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam" dedi. Hastane çıkışı ise Ali Koç başta olmak üzere herkese teşekkür etti.



BAKAN'DAN TELEFON

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.