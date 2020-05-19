Geçmiş olsun başkan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Geçmiş olsun başkan

Geçmiş olsun başkan

Geçmiş olsun başkan

Başkanı , dün sabah başarılı bir mide ameliyatı geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Başkanı , geçtiğimiz ay şiddetli kilo kaybı ve yoğun halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sonra yapılan kontrollerin ardından birkaç gün içerisinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede bir süre kalan Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş ve hastaneyi yürüyerek terk etmişti. Evinde istirahat eden Başkan Mustafa Cengiz'in dün sabah mide ameliyatı alındı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Cengiz hakkında , Kulüpler Birliği ile spor kulüpleri geçmiş olsun mesajları yayınladı.

ALBAYRAK TEŞEKKÜR ETTİ
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in ameliyatına giren Prof. Dr. Dursun Buğra'ya teşekkür etti. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam" dedi. Hastane çıkışı ise başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

BAKAN'DAN TELEFON
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastaneye kaldırılan Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geçmiş olsun başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA