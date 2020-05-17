Galatasaray'da Fatih Terim'den oyunculara tam not
Corona virüsü salgını nedeniyle idmanları uzun bir süre evden gerçekleştiren Galatasaray'da, futbolcuların verilen programa uyduğu ortaya çıktı. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de memnun etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tam 1.5 ay boyunca evlerinde izole olan Galatasaraylı oyuncuların 'ödevlerini' yaptığı ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda performans ekibinin verdiği programı evlerinde uygulaması gereken futbolcuların fiziksel verileri sınıfı geçti. Evde geçirilen 45 günlük dilimde yan gelip yatmadığı ve verilen programları uyguladığı tespit edilen takımın maç kondisyonu seviyesinde olmasa da, çıkan verileri Fatih Terim'in de beğendiği öğrenildi.
YENİ PROGRAM
28 Nisan'dan bu yana Florya'da gruplar halinde çalışan Galatasaray'da bir performans uzmanının testinin pozitif çıkması nedeniyle idmanlara ara verilmişti. Bu durum sonrası futbolcuların fiziksel olarak geriye gitmemesi adına yine evlerinde uygulayacakları 1.5 saatlik bir çalışma programı verildi.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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