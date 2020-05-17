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Faruk Süren'den flaş UEFA Kupası yorumu! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den flaş UEFA Kupası yorumu! Aziz Yıldırım...
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'den flaş açıklamalar... Sarı kırmızılıların UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. senesinde konuşan Süren, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, UEFA Kupası hakkında dile getirdiği sözlerin kendisini üzdüğünü ifade etti. İşte o açıklamalar...
17 Mayıs 2020 Pazar 10:23
Güncelleme: 17.05.2020 10:46
17 Mayıs 2000... O gün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için bir dönüm noktasıydı. Cim-Bom, Arsenal'i devirip UEFA Kupası Şampiyonu olduğunda çoğu kişi bunun bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyordu.
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İşte o gün başkanlık koltuğunda oturan, ancak rol çalmayan Faruk Süren, aradan 20 yıl geçtikten sonra konuştu.
Süren, Milliyet'e yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Maalesef 20. sene oldu ama bu süre içerisinde Galatasaray başarılarını tekrarlayamadı" diyen Süren, "O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık. O beni üzüyor."
"Fakat bugünkü ara çok açıldığı için zor. Ne var ki oyuncu yetiştirerek, gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir" yorumunu yaptı."