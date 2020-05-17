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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Aslan'a 17'lik yıldızdan kötü haber! Fiorentina...

'a 17'lik yıldızdan kötü haber! ...

Galatasaray'a 17'lik yıldızdan kötü haber! Fiorentina...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına hız veren Fransa'nın dev kulübü Saint-Germain'in 17'lik süper yeteneğine göz koymuştu. Ancak Aslan, onu isteyen tek takım değil... İşte detaylar ve transfer savaşının detayları...

, bir dönem adı ile anılan Saint-Germain'in 17 yaşındaki yeteneği 'yi etmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Adil Aouchiche, son olarak Fiorentina'nın da ilgisini çekti. Fiorentinalı yetkililerin, 17 yaşındaki Fransız ile yakından ilgilenmeye başladı belirtildi.

Fiorentina'nın Adil'e ilk 11'de oynama ve sürekli forma şansı garantisi verdiği de belirtildi.

Cezayir asıllı Fransız ofansif orta saha oyuncusu Adil Aouchiche, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon profesyonel oldu. 3 kez a takımla maça çıkan Adil, 1 gol atmayı başardı.

  1. 17.05.2020
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