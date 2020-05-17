Galatasaray'a 17'lik yıldızdan kötü haber! Fiorentina...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'in 17'lik süper yeteneğine göz koymuştu. Ancak Aslan, onu isteyen tek takım değil... İşte detaylar ve transfer savaşının detayları...
Fiorentina, bir dönem adı Galatasaray ile anılan Paris Saint-Germain'in 17 yaşındaki yeteneği Adil Aouchiche'yi transfer etmek istiyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Adil Aouchiche, son olarak Fiorentina'nın da ilgisini çekti. Fiorentinalı yetkililerin, 17 yaşındaki Fransız ile yakından ilgilenmeye başladı belirtildi.
Fiorentina'nın Adil'e ilk 11'de oynama ve sürekli forma şansı garantisi verdiği de belirtildi.
Cezayir asıllı Fransız ofansif orta saha oyuncusu Adil Aouchiche, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon profesyonel oldu. 3 kez a takımla maça çıkan Adil, 1 gol atmayı başardı.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a 17'lik yıldızdan kötü haber! Fiorentina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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