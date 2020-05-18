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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gündüz unutulmadı

Baba Gündüz unutulmadı

, "" lakaplı unutulmaz futbolcusu ve 'ın ölümünün 40. yıl dönümünü andı.

, "" lakaplı unutulmaz futbolcusu ve 'ın ölümünün 40. yıl dönümünü andı. Mesajda "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan ve herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç'ı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 18.5.2020
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