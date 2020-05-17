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17 Mayıs 2020, Pazar
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Emre'ye sansür!

Emre'ye sansür!

'ın sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, yine 'nu hedef aldı. eski futbolcu paylaştığı fotoğrafta Emre Belözoğlu'nun yüzünü kapattı.

'ın sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, yine 'nu hedef aldı. eski futbolcu paylaştığı fotoğrafa, "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz" mesajını ekledi ve Emre'nin yüzünü kapattı.

  1. 17.5.2020
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