Emre'ye sansür!

Galatasaray'ın 2000-2001 sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, yine Emre Belözoğlu'nu hedef aldı. Brezilyalı eski futbolcu paylaştığı fotoğrafa, "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz" mesajını ekledi ve Emre'nin yüzünü kapattı.