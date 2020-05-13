Hasan Şaş'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim"

Uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı Galatasaray'da son birkaç sezondur teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ŞİMDİ SIRA SENDE OĞLUM"

Şaş, "Çok duyguluyum. Dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U-15 oynayan Yusuf Deniz'im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.