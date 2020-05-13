Hasan Şaş'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim"

Hasan Şaş'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim"

'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden , hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şaş, sarı-kırmızılıların takımında forma giyen oğluyla fotoğrafını paylaşıp, "U-15 oynayan ’im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray’a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadesini kullandı.

Uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı 'da son birkaç sezondur teknik direktör 'in yardımcılığını yapan , geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ŞİMDİ SIRA SENDE OĞLUM"
Şaş, "Çok duyguluyum. Dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. oynayan 'im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.

  1. 13.05.2020
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