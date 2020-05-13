Hasan Şaş'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim"
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şaş, sarı-kırmızılıların U-15 takımında forma giyen oğluyla fotoğrafını paylaşıp, "U-15 oynayan Yusuf Deniz’im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray’a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadesini kullandı.
Uzun yıllar futbolcu olarak görev yaptığı Galatasaray'da son birkaç sezondur teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.
Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
"ŞİMDİ SIRA SENDE OĞLUM"
Şaş, "Çok duyguluyum. Dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U-15 oynayan Yusuf Deniz'im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" ifadelerini kullandı.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Şaş'tan duygusal paylaşım! "Görevi ona devrettim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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