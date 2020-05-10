Suarez transferinde Galatasaray'a büyük oyun! Meğer menajeri...
Galatasaray'ın transfer listesinde ön sıralarda yer alan Luis Suarez için Lazio, Valencia gibi takımların da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Ancak öne sürülen haberlerin, Suarez'in menajerinin fiyat yükseltmek adına bir oyunu olduğu ortaya çıktı.
Real Zaragoza'da kiralık forma giyen ve bonservisi Watford'da yer alan Luis Suarez için Galatasaray tüm şartları zorluyor. Çünkü Fatih Terim hem gitme ihtimali, hem yaşı, hem de sık sakatlanması yüzünden Falcao'nun yerine 11'e koyduğu zaman efektif ve sürekli olarak yararlanabileceği bir isim arıyor.
Basında, Lazio, Valencia gibi takımların da genç golcüyle ilgilendiği iddiaları yer alsa da bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Bu haberlerin, oyuncunun menajeri tarafında fiyat yükseltmek için basına servis edildiği öğrenildi.
22 yaşındaki Luis Suarez, Zaragoza'da çıktığı 29 maçta attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray da İspanyol takımı gibi genç golcüyü satış opsiyonu ile kiralamak istiyor.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Suarez transferinde Galatasaray'a büyük oyun! Meğer menajeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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