Suarez transferinde Galatasaray'a büyük oyun! Meğer menajeri...

Real Zaragoza'da kiralık forma giyen ve bonservisi Watford'da yer alan Luis Suarez için Galatasaray tüm şartları zorluyor. Çünkü Fatih Terim hem gitme ihtimali, hem yaşı, hem de sık sakatlanması yüzünden Falcao'nun yerine 11'e koyduğu zaman efektif ve sürekli olarak yararlanabileceği bir isim arıyor.

Basında, Lazio, Valencia gibi takımların da genç golcüyle ilgilendiği iddiaları yer alsa da bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Bu haberlerin, oyuncunun menajeri tarafında fiyat yükseltmek için basına servis edildiği öğrenildi.

22 yaşındaki Luis Suarez, Zaragoza'da çıktığı 29 maçta attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray da İspanyol takımı gibi genç golcüyü satış opsiyonu ile kiralamak istiyor.