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10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Suarez transferinde Galatasaray'a büyük oyun! Meğer menajeri...

Suarez transferinde 'a büyük oyun! Meğer menajeri...

Suarez transferinde Galatasaray'a büyük oyun! Meğer menajeri...

'ın listesinde ön sıralarda yer alan için Lazio, gibi takımların da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Ancak öne sürülen haberlerin, Suarez'in menajerinin fiyat yükseltmek adına bir oyunu olduğu ortaya çıktı.

Real Zaragoza'da kiralık forma giyen ve bonservisi Watford'da yer alan için tüm şartları zorluyor. Çünkü hem gitme ihtimali, hem yaşı, hem de sık sakatlanması yüzünden Falcao'nun yerine 11'e koyduğu zaman efektif ve sürekli olarak yararlanabileceği bir isim arıyor.

Basında, Lazio, gibi takımların da genç golcüyle ilgilendiği iddiaları yer alsa da bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Bu haberlerin, oyuncunun menajeri tarafında fiyat yükseltmek için basına servis edildiği öğrenildi.

22 yaşındaki Luis Suarez, Zaragoza'da çıktığı 29 maçta attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray da İspanyol takımı gibi genç golcüyü satış opsiyonu ile kiralamak istiyor.

  1. 10.5.2020
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