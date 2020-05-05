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05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Elayis Tavşan'a Aslan pençesi!

'a Aslan pençesi!

Elayis Tavşan'a Aslan pençesi!

çalışmalarını sürdüren , sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, scout ekibinin önerisinin ardından ekibi 'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ’a kanca attı. Cimbom'un, Hollanda kulübüne cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

çalışmalarına başlayan , genç ve gelecek vadeden isimlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, . bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu için harekete geçti.

CİMBOM'UN TEKLİFİ 500 BİN EURO

2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor. Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

  1. 05.05.2020
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