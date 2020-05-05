Elayis Tavşan'a Aslan pençesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, scout ekibinin önerisinin ardından Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan’a kanca attı. Cimbom'un, Hollanda kulübüne cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, genç ve gelecek vadeden isimlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, . bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti.
CİMBOM'UN TEKLİFİ 500 BİN EURO
2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor. Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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