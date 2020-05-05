Elayis Tavşan'a Aslan pençesi!

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, genç ve gelecek vadeden isimlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, . bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçti.

CİMBOM'UN TEKLİFİ 500 BİN EURO

2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor. Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.