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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Erdoğan da tamam

Erdoğan da tamam

, dan bir oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Daha önce sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kılınç ve ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Erdoğan Yeşilyurt ile de söz kestiği öğrenildi.

, dan bir oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Daha önce sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kılınç ve ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Erdoğan Yeşilyurt ile de söz kestiği öğrenildi. ile anlaşmasının sonuna gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray'a çok da düşünmeden 'Evet' dediği belirtildi.
  1. 4.5.2020
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